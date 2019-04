Sanifonds Trentino, +20% di iscritti

(ANSA) - TRENTO, 16 APR - Sono attualmente 42.600 gli iscritti a Sanifonds, il Fondo sanitario integrativo promosso dalla Provincia di Trento e dalle parti sociali.

L'anno scorso erano 35.000, ma entro la fine dell'anno sarà superata quota 50.000 con l'ingresso degli 11.000 dei dipendenti dell'artigianato iscritti al 'Fondo Sia 3', è stato detto in una conferenza stampa in cui è stato presentato il bilancio 2018.

I rimborsi per spese sanitarie del 2018 sono stati 2,9 milioni di euro (erano 2,2 milioni del 2017), portando il dato complessivo dallo start up del Fondo (marzo 2016) a 7 milioni di euro.

Con la presentazione del bilancio è stato firmato un protocollo di intesa fra Sanifonds e l'Università di Trento, che ha l'obiettivo di accelerare il progetto - unico in Italia - di "Alleanza per i Dati", volto a studiare i consumi sanitari privati territoriali attraverso l'uso del campione rappresentato dagli iscritti ad un fondo sanitario integrativo.