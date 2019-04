Lupo, Fugatti: 'Sono per la cattura, non per l'abbattimento'

"Invito chi vive in città a mettersi nei panni di chi vive in montagna. Ho due figli di 8 anni e un lupo girava nelle vicinanze del mio paese, ma i miei figli li voglio tutelare. C'è una forte paura. Non abbiamo problemi ad avere una posizione forte. La circolare del Viminale nasce da una richiesta dei sindaci del territorio che hanno posto un tema di sicurezza pubblica: a me non interessa l'abbattimento, basta la cattura. Altrimenti i trentini iniziano ad arrangiarsi, a fare da soli". Così il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti della Lega Nord al Forum ANSA. Sulla stessa lunghezza d'onda dunque del ministro dell'interno Matteo Salvini.

E in montagna, spiega Fugatti servono servizi, altrimenti 'si spopola'. "Ho difeso il mantenimento dei punti nascita, e' stato riaperto il punto nascita di Cavalese in dicembre, l'unico riaperto. Lavora bene. Dobbiamo lavorare sui servizi sul territorio montano, bisogna dare la possibilità alle famiglie di investire altrimenti la montagna si spopola. Questa è una sfida da non mancare" precisa.

Sull'Autobrennero "la partita è quasi chiusa. Con il ministero delle Infrastrutture non è stato facile ma è stato un percorso condiviso. Si opterà per la soluzione in house, il ministro Toninelli vuole giustamente dire la sua, ma non ci sono problemi. In queste settimane noto poi che l'opinione pubblica si stupisce per quello che diciamo sull'autostrada della Valdastico: la faremo. Cercheremo di eliminare tutte le problematicità ambientali, alcune le abbiamo risolte, sicuro è che andiamo avanti". Così il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti al Forum ANSA.

MART: "Sgarbi lo conosciamo con le sue sfaccettature, crediamo questa sia una occasione per le conoscenze che ha e per l'immagine e la comunicazione che porta". Così il presidente della provincia autonoma di Trento, Massimiliano Fugatti, sulla nomina come nuovo presidente del Mart il Museo dell'arte di Rovereto, intervenendo al Forum all'ANSA. "Crediamo che ci sarà un ritorno anche per la città", ha spiegato Fugatti. Rispondendo poi ad un'altra domanda, il governatore ha detto: "Dovremo investire ancora di più per le eccellenze locali in campo agricolo: lo vogliamo continuare a fare e lo faremo".

MIGRANTI: "Il Trentino aveva speso troppo per l'accoglienza poi il governo ha tagliato i fondi e noi ci siamo adeguati, le risorse a quel punto non erano sufficienti e quindi è stato detto a chi gestisce l'accoglienza: fatelo con le risorse che ci sono". Lo ha detto il governatore della Provincia di Trento, Massimiliano Fugatti, al forum ANSA. "Su questo tema i trentini ci danno ragione e comunque non abbiamo lasciato nessuno per strada".

AUTONOMIA: "L'autonomia è positiva innanzitutto perchè è una richiesta che arriva dal basso, Lombardia e Veneto hanno avuto il coraggio di farle il referendum. Siamo autonomisti e federalisti anche per gli altri, la vediamo con interesse e favore. Più i territori crescono in termini di autonomia, maggiore è il livello della nostra autonomia. Siamo un modello di autonomia al quale altri possono ambire". Così il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti al Forum ANSA intervistato dal direttore Luigi Contu e dai giornalisti dell'Agenzia. "Se riescono a governarsi in modo efficiente è giusto essere autonomi, è ingiusto fermare questa richiesta di autonomia se altri non si sentono pronti, mancherebbe un processo virtuoso".

MALTEMPO: "L'evento di ottobre ha messo in forte difficoltà i territori con danni per 300 milioni. Sono state colpite soprattutto le valli. Grazie al forte spirito civico del Trentino la risposta è stata pronta, oggi siamo nella fase della ricostruzione. Il governo ci ha riconosciuto importanti risorse, non era scontato. Gli investimenti devono continuare altrimenti i nuovi fenomeni della meteorologia potrebbero mettere in discussione gli interventi fatti". Così il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti al Forum ANSA.



IL VIDEO DEL FORUM