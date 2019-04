Festival economia, c'è la 14/a edizione

(ANSA) - TRENTO, 16 APR - Presentato a Roma il programma della 14/a edizione del Festival dell'Economia di Trento, in programma dal 30 maggio al 2 giugno, che sarà dedicata a "Globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza". Il Festival prevede una sessantina di incontri, tra lecture, dialoghi, proiezioni cinematografiche, dibattiti a partire dai libri pubblicati negli ultimi mesi. Tra gli ospiti Alberto Alesina, Sabino Cassese, Enrico Letta, Ilvo Diamanti, Hilary Hoynes dell'Università di Berkeley, Jan Zielonka, dell'Università di Oxford, Elhanan Helpman, dell'Università di Harvard, Joel Mokyr, della Northwestern University. Atteso anche l'intervento di Filippo Grandi, alto commissario delle nazioni Unite per i rifugiati, che offrirà una testimonianza anche sulle conseguenze del conflitto in Libia. In calendario anche l'intervento di John Bercow, speaker della Camera dei Comuni inglese. Tra gli ospiti anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, il Premio Nobel Michael Spence, e l'economista Raghuram G. Rajan.