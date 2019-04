Boeri, corpi intermedi contro dittatura della maggioranza

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "La globalizzazione ha portato a reazioni nazionalistiche e protezionistiche, coinvolgendo la rappresentanza politica. Viene messo in discussione il ruolo dei corpi intermedi per la tutela delle minoranze contro la dittatura della maggioranza". Lo ha detto Tito Boeri presentando a Roma il Festival dell'economia di Trento, in programma dal 30 maggio al 2 giugno.

Il Festival sarà, appunto, dedicato al tema "Globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza". Sono attesi numerosi relatori di spicco internazionali del mondo accademico, ma anche politico, come John Bercow, speaker della Camera dei Comuni inglese.

Come ha ribadito Boeri, "la globalizzazione ha avuto un impatto sulle rappresentanze politiche, portando al nascere di nuove formazioni politiche, che non si collocano più sull'asse destra-sinistra, ma che rivendicano il monopolio della rappresentanza dell'opposizione, intesa in modo monolitico e in contrapposizione all'elite".

Il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha detto che "la globalizzazione, che - secondo alcuni - ci doveva portare più benessere e facilitare il lavoro, ha anche portato ad un distacco della elite dal popolo che ha pagato alcune conseguenze di questo sviluppo". Fugatti ha ribadito che il Festival avrà "una lettura a 360 gradi sui centrali temi politici ed economici di oggi". L'ideatore del Festival, l'editore Giuseppe Laterza, ha aggiunto che a Trento "si parlerà di politica, ma non sarà il festival della politica".

L'apertura dell'evento alla sede della casa editrice è stata contrassegnata da un siparietto di una troupe della trasmissione televisiva "Le iene" in merito all'assegno di sostegno familiare, alle cui domande Boeri però non ha voluto rispondere.

