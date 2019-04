Accordo Provincia e Università Innsbruck

(ANSA) - BOLZANO, 16 APR - Accordo tra la Provincia autonoma di Bolzano e l'Università di Innsbruck per i tirocini studenteschi. Con la firma tra il governatore, Arno Kompatscher, ed il rettore dell'ateneo austriaco, Tilman Märk, gli studenti di diritto italiano iscritti ad Innsbruck potranno svolgere un periodo di tirocinio formativo curriculare presso l'amministrazione provinciale altoatesina. Gli studenti trascorreranno almeno 150 ore in una delle 11 strutture della Provincia autonoma, fra Ripartizioni, Uffici e Agenzie.

L'accordo si inserisce nella più ampia intesa raggiunta dai vertici delle quattro università di Innsbruck, Padova, Trento e Bolzano con i rispettivi rettori Tilman Märk, Rosario Rizzuto, Paolo Collini e Paolo Lugli, insieme alla presidente di Unibz Ulrike Tappeiner, che hanno posto con il presidente della Provincia Kompatscher, le regole per la riforma del percorso formativo dello studio bilingue integrato di giurisprudenza italiana. "Questa è la forza dell'autonomia", ha detto il governatore Kompatscher.