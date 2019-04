Infortunio in fabbrica a Ossana, operaio morto in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 15 APR - È morto per la gravità delle ferite riportate l'operaio di 53 anni rimasto vittima di un infortunio sul lavoro alla Film Solution di Fucine di Ossana, in val di Sole.

L'uomo è deceduto all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era stato trasportato dopo l'incidente. Secondo le prime verifiche condotte in merito all'incidente, l'uomo sarebbe rimasto ferito in seguito all'impatto con un rullo alimentare.