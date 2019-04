Giunta Trento anticipa il decreto 'sblocca appalti'

(ANSA) - TRENTO, 15 APR - Anticipando l'entrata in vigore del decreto "sblocca appalti", la Giunta provinciale ha approvato lo scorso venerdì un disegno di legge per velocizzare i tempi e semplificare le procedure nel settore dei contratti pubblici, dell'urbanistica, dell'edilizia e del turismo, con provvedimenti che toccano direttamente anche il comparto produttivo e agricolo locale. Il testo di legge, che secondo le intenzioni dell'esecutivo dovrà andare in approvazione entro la tornata consiliare del prossimo maggio, si propone di creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo del sistema imprenditoriale trentino, accelerando l'attività amministrativa e riducendo la burocrazia. "Cerchiamo di anticipare alcune misure contenute nel decreto legge nazionale, cercando di favorire lo sviluppo dell'economia locale in tempi più rapidi di quelli richiesti dall'eventuale recepimento della normativa nazionale", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, presentando il provvedimento.