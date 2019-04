Educa 10/a edizione, oltre 90 appuntamenti con 700 studenti

(ANSA) - TRENTO, 15 APR - Più di 90 appuntamenti in calendario fra cui 18 incontri con esperti nazionali, ma anche grande spazio all'esperienza con 42 laboratori e 20 attività di animazione. Questi alcuni numeri di Educa, decima edizione del festival dell'educazione che si è concluso a Rovereto. Il festival - rivelano i primi dati emersi dall'indagine condotta sul pubblico - si caratterizza per una marcata presenza di visitatori trentini (con prevalenza della Provincia di Trento pari all'88%), ma non mancano quelli provenienti da fuori Regione (10%). In generale il livello di soddisfazione dei visitatori è piuttosto buono (il 92% esprime un giudizio superiore a 7 su 10). "Abbiamo colto una varietà di posizioni e indicazioni dai molti esperti intervenuti, ma tutti i contributi scientifici e le ricerche, così come le pratiche presentate confermano unanimemente la necessità di ripensare condizioni, strumenti e metodi della relazione tra insegnanti e genitori", commenta la coordinatrice scientifica del festival, Paola Venuti.