In Trentino 856 nuovi potenziali donatori di midollo osseo

(ANSA) - TRENTO, 13 APR - Sono 587 gli aspiranti donatori di midollo osseo del Trentino che nel 2018 sono entrati nel registro Ibmdr grazie ad un prelievo di sangue eseguito dall'Azienda sanitaria.

Grazie ad una convenzione con l'Apss siglata nel 2011, è la segreteria di Admo a fissare l'appuntamento con gli aspiranti donatori. Di questi, i potenziali donatori ritenuti idonei alla tipizzazione e all'eventuale donazione di midollo osseo sono oltre il 97% per cento nel 2018 (93,4% nel 2017 e 88,9% nel 2016), sottolinea Admo Trentino che oggi ha rinnovato il direttivo. "Il 2018 è stato un anno eccezionale, che ha visto l'iscrizione di ben 856 ragazzi, un numero assai considerevole per la nostra realtà territoriale, nonché il più alto mai raggiunto", ha detto la presidente di Admo Trentino, Ivana Lorenzini". "Questi potenziali donatori, speranze di vita per i malati in attesa di trapianto di midollo osseo - ha sottolineato - si aggiungono ai tanti iscritti dei due anni precedenti, per un totale di 2.388 giovani".