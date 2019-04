Pedofilia: Diocesi Bolzano, studio su casi ambito ecclesiale

(ANSA) - BOLZANO, 12 APR - L'attività del Servizio specialistico diocesano, della referente dello sportello e del tavolo di esperti istituiti dalla Diocesi contro gli abusi sono stati al centro dell'incontro dei responsabili con il vescovo Ivo Muser. In cantiere vi è anche uno studio specifico e nuovi percorsi nel rapporto con le vittime di abusi.

È stato annunciato che in futuro gli attuali percorsi nel rapporto con le persone coinvolte saranno verificate, attualizzate e precisate con standard comuni, che varranno anche per ordini e congregazioni religiose, che hanno garantito la loro collaborazione. Si pensa inoltre di istituire una commissione indipendente di esperti con il compito di chiarire e definire necessarie misure di sostegno alle esigenze delle vittime. Il vescovo ha ribadito che la Diocesi farà di tutto per impedire il verificarsi di ulteriori casi di abuso e tutelare in tal modo bambini e giovani.