Mart, Provincia nomina Sgarbi presidente cda

(ANSA) - TRENTO, 12 APR - La Giunta provinciale di Trento ha nominato il critico d'arte Vittorio Sgarbi alla presidenza del consiglio di amministrazione del Mart di Rovereto.

Nella delibera, a firma dell'assessore all'istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti, accanto al presidente sono stati nominati, quali componenti del cda, Silvio Cattani e Dalia Macii, quest'ultima d'intesa con il Comune di Rovereto.

Sia Sgarbi che il consigliere Cattani non percepiranno alcun compenso per la carica ricoperta per tutto il periodo di riferimento, sottolinea la Provincia. Il cda rimarrà in carica per tutta la durata dell'attuale legislatura provinciale.

"Le motivazioni della scelta di Vittorio Sgarbi alla presidenza - dice una nota - vanno ricercate nella grande esperienza vantata nel settore museale e artistico, presupposti ritenuti necessari per rilanciare il Mart in una sfida nazionale e internazionale e in un'ottica di promozione territoriale a vantaggio dell'intera provincia".