Salute: casi di pertosse segnalati in scuole Vallagarina

(ANSA) - TRENTO, 11 APR - L'Azienda provinciale del servizi sanitari di Trento comunica in una nota che sono stati segnalati alcuni casi di pertosse nelle scuole della Vallagarina. I genitori interessati sono stati informati attraverso le scuole e il Servizio di igiene pubblica di Rovereto, che sta seguendo attentamente la situazione, ha provveduto ad allertare i pediatri e i medici della zona per consentire la diagnosi precoce dei casi e l'eventuale trattamento dei contatti.

Per limitare la diffusione dell'epidemia in corso - prosegue la nota dell'Apss - è importante che i bambini che abitano nella zona della Vallagarina in caso di insorgenza di tosse siano sottoposti a visita medica per consentire una diagnosi precoce e un pronto inizio della terapia. Apss ricorda anche che per limitare la diffusione della malattia tutti i bambini non vaccinati o che non hanno completato il ciclo dovrebbero ricevere il vaccino. La vaccinazione contro la pertosse costituisce la misura preventiva più efficace.