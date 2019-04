Coop sociali in Trentino offrono servizi per 19.000 persone

(ANSA) - TRENTO, 11 APR - Le cooperative associate a Consolida attive in Trentino offrono servizi per oltre 19.000 utenti, dando lavoro a 4.553 persone, il 18% delle quali ha meno di 30 anni. Lo dicono i questionari, somministrati a 42 delle 49 cooperative sociali associate al consorzio Consolida, che offrono uno spaccato sull'attività, sull'impatto generato per il territorio e sull'occupazione prodotta nel 2017. I risultati del primo anno di sperimentazione del metodo Impact di Euricse svelano che le cooperative sociali analizzate coinvolgono complessivamente 2.653 soci, hanno generato occupazione anche per 620 persone con svantaggio certificato dai servizi sanitari e sociali. Il 74,5% degli occupati, inoltre, sono donne ed il 30% ha un diploma di laurea. I servizi realizzati coprono prevalentemente i bisogni di bambini, minori (più di 7.000) e anziani (4.300 persone). il valore della produzione complessivo è di 124 milioni di euro e - in media - l'85% degli acquisti delle cooperative è presso imprese del territorio.