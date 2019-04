Università: a Trento borsa di studio in memoria di Megalizzi

(ANSA) - TRENTO, 10 APR - Una borsa di dottorato al dottorato in Studi Internazionali in memoria di Antonio Megalizzi. C'è anche questa iniziativa tra le molte ideate per tenere vivo il ricordo dello studente della Scuola di studi internazionali dell'Università di Trento che lo scorso dicembre ha perso la vita durante un attentato terroristico a Strasburgo. La borsa è stata finanziata dal Cnr e potrà essere rinnovata per altri due cicli.

La selezione pubblica per l'ammissione al corso si è aperta ieri e le candidature si potranno presentare fino al 7 maggio. Sono sette le borse di studio a disposizione dei candidati: la borsa in memoria di Antonio finanziata dal Cnr e sei finanziate da UniTrento. Il corso dura tre anni, è tenuto completamente in inglese ed è incentrato sullo studio dei fenomeni internazionali attraverso un approccio multidisciplinare che comprende scienza politica, diritto, economia e storia.