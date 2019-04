Polizia: questore Trento,difendere studenti, donne e anziani

(ANSA) - TRENTO, 10 APR - "Sin dalla data del mio insediamento ho evidenziato, ed in più circostanze ribadito, come la mission del mandato in questa provincia, fosse orientata su una direttrice ben chiara ed ossia verso quelle categorie maggiormente esposte al vulnus della delittuosità: studenti, donne ed anziani. Rappresentano il futuro, l'essere e il nostro passato e abbiamo l'obbligo morale di sostenerli quando qualsiasi evento possa inciderne gli spazi di libertà e tutela".

Lo ha detto il questore di Trento, Giuseppe Garramone, intervenuto, in Provincia a Trento, alla celebrazione del 167/o anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

"E' mia ferma intenzione - ha aggiunto - portare la Polizia di Stato in tutti questi luoghi perché credo che l'attività informativa e divulgativa sia uno strumento di indubbia utilità per prevenire i fenomeni delinquenziali e di devianza".