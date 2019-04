Bolzano, dipendenti pubblici in corteo

(ANSA) - BOLZANO, 10 APR - E' in corso a Bolzano la manifestazione dei dipendenti pubblici per la ripresa della contrattazione ed il recupero del potere di acquisto degli stipendi. Un corteo si è mosso dalla zona di Ponte Talvera per raggiungere Piazza Magnago, davanti alla sede della giunta provinciale e del consiglio. Una delegazione dei dipendenti incontrerà i capigruppo.

La manifestazione è promossa unitariamente da tutte le sigle sindacali del pubblico impiego: Asgb, Cgil/Agb funzione pubblica, SgbCisl funzione pubblica, Uil/Sgk Fpl, GS-Ago-Sag.