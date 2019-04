Valdastico: Fugatti, rimosso problema ambientale primario

(ANSA) - TRENTO, 9 APR - Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, è intervenuto questa mattina in Consiglio provinciale sul tema della Valdastico nell'ambito del question time.

Fugatti ha detto di avere incontrato preventivamente i sindaci delle zone interessate all'ipotizzata uscita nei pressi di Rovereto sud, e ha comunicato che "da uno studio di sostenibilità emerge che il problema della sorgente dello Spino viene risolto perché il tracciato non toccherebbe la sorgente ma darebbe maggiori risorse idriche alle zone di Folgaria e degli altipiani". "Sia chiaro - ha aggiunto Fugatti - che si tratta comunque di un'autostrada e non di un giardino, ma il problema ambientale primario possiamo dire che viene rimosso. L'ipotesi è l'uscita con svincolo in territorio di Terragnolo con collegamento a Folgaria, senza escludere un'ipotesi di uscita sul territorio della Vallarsa".