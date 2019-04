Rifiuti: 30% conferimenti non corretti

(ANSA) - BOLZANO, 9 APR - Nel centro storico di Bolzano ci sono oltre 820 utenze (il 30%, su un totale di 2.813) che risultano non conferire rifiuti residui nei sacchi dotati di chip il cui utilizzo è obbligatorio. Di queste, oltre 80 non pagano nemmeno la tariffa rifiuti. Le cause di un mancato conferimento possono essere molteplici. Dopo diverse iniziative di comunicazione e sensibilizzazione diretta negli anni scorsi, Seab ha avviato una collaborazione con gli agenti di Polizia ambientale del Comune di Bolzano per effettuare controlli mirati.

