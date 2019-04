Ricercato si rifugia da un amica a Riva

(ANSA) - TRENTO, 9 APR - Doveva scontare 18 mesi di carcere per un cumulo di pene per reati relativi agli stupefacenti. Su di lui, un arcense di 35 anno, pendeva un ordine di carcerazione, ma ha preferito darsi alla macchia e sparire dalla circolazione per evitare di finire in prigione, rifugiandosi a casa di una ragazza che stava frequentando nell'ultimo periodo.

Un nascondiglio che, però, è durato poco: i carabinieri di Arco, infatti, hanno scandagliato la vita del 35enne individuandolo a casa di una ragazza rivana che abita in centro storico.

I militari sono riusciti a salire sul terrazzo dell'appartamento riuscendo a vedere attraverso le serrande l'uomo e la donna nascosti nella penombra. A quel punto sono stati chiamati i vigili del fuoco per effettuare l'apertura della porta. Il 35enne è stato quindi arrestato. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato dei piatti con tracce di droga, cannucce, carta stagnola ed un bong artigianale per consumare crack (inalazione dei fumi di cristalli di cocaina).