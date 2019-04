Polizia: in Trentino reati in calo del 10%

(ANSA) - TRENTO, 09 APR - Negli ultimi otto mesi, i delitti in provincia di Trento sono calati del 10,1%, passando da 5.071 a 4.548, mentre i furti in abitazione sono diminuiti del 15,2% (da 2.424 a 2.227).

Nella sola città di Trento, nel medesimo periodo di riferimento, è stata registrata una flessione complessiva dei delitti del 15,5% (da 1.825 a 1.542), con una diminuzione dei furti del 23% (da 194 a 147).

Lo ha reso noto oggi il questore di Trento, Giuseppe Garramone, anticipando il rapporto annuale che verrà presentato domani nel corso della festa per i 167/o anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato.

Dall'agosto scorso sono state arrestate 181 persone, di cui 64 per reati legati allo spaccio di droga, 1.420 i denunciati.

Sequestrati 11 kg di cocaina, 22 di hashish, 13 di marijuana, 3 etti di eroina e 25 grammi di stupefacenti sintetici. Emessi 221 ammonimenti per maltrattamenti nei confronti delle donne, in particolare per violenze fisiche o psicologiche e atti persecutori.