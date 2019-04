Ötzi: entro l'estate idea su nuovo Museo

(ANSA) - BOLZANO, 9 APR - Entro la fine dell'estate sarà individuata l'idea definitiva per la nuova collocazione del museo archeologico di Bolzano. L'obiettivo, ha spiegato il governatore, Arno Kompatscher, è quello di "valorizzare il centro storico della città". Sarà quindi fondamentale la valutazione del luogo in cui realizzare il museo, ma anche la sua raggiungibilità in termini di visitatori e di flussi turistici.

"Con il Comune di Bolzano vorremmo mettere sul tavolo un'ipotesi ragionevole per poi fare un'analisi approfondita sulla qualità del luogo e del sito indicato. Nel giro di pochi mesi vorremmo arrivare ad un obiettivo, in modo da definire la situazione entro l'estate. Sarà importante anche la valutazione del percorso museale all'interno della nuova struttura, non solo l'architettura esterna", ha precisato Kompatscher.