Sicurezza: a Trento gli agenti di polizia diventano docenti

(ANSA) - TRENTO, 8 APR - Il direttore del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia di Trento, Roberto Ceccato, ed il questore, Giuseppe Garramone, hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa per promuovere l'attività di informazione e sensibilizzazione alla legalità nelle scuole del Trentino.

Il documento, siglato alla presenza dell'assessore all'istruzione Mirko Bisesti, si propone di contrastare il fenomeno della violenza di genere, della discriminazione razziale e del bullismo attraverso la formazione all'interno degli istituti di ogni ordine e grado della provincia, mediante l'ingresso di agenti di polizia in qualità di personale docente.

L'intesa rimarrà in vigore fino al 2020.

"Contrapponiamo all'illegalità una cultura della legalità a partire dalle scuole, per migliorare l'impegno di tutela di prossimità assunto dalle forze dell'ordine con l'inizio del mio mandato a Trento", ha detto Garramone.