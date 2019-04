'Business Game', studenti si sfidano a Trento

(ANSA) - TRENTO, 8 APR - "Business Game - Trento 2019" si chiama l'iniziativa che si terrà venerdì 12 e sabato 13 aprile al Clab, in piazza Fiera a Trento, su iniziativa di Junior Enterprise Trento (Jetn), associazione di studenti universitari. Si tratta di un business game internazionale che vedrà studenti, italiani e non, sfidarsi in gruppi su simulazioni proposte da grandi imprese (come Bnp Paribas e Itas Assicurazioni) e realtà locali.

Verranno ammessi alla gara studenti selezionati con curricula e lettera motivazionale che saranno suddivisi in gruppi diversi per ogni 'challenge', così da poter imparare ad agire in un contesto multidisciplinare e multiculturale, sottolineano gli organizzatori.

L'evento è organizzato in collaborazione con Bip Business Integration Partners S.p.A, DailyInternship, CLab Trento, Hit - Hub innovazione Trentino, il Dipartimento di Economia e Management e il Dipartimento di Ingegneria industriale dell'Università di Trento e il Comune di Trento. Per gli ultimi posti disponibili: businessgame@jetn.it.