Aria: in Trentino qualità scadente in marzo

(ANSA) - TRENTO, 8 APR - Un indice di qualità dell'aria scadente è stato rilevato in Trentino, nel mese di marzo, dalla rete provinciale per il controllo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa).

Il giudizio è determinato dal superamento del limite di media giornaliera delle polveri sottili PM10. Sono stati registrati valori superiori a 50 g/m3 presso le stazioni di Riva del Garda e Borgo Valsugana.

Per tutti gli altri inquinanti, in particolare il biossido di azoto NO2, sono state rilevate, in tutte le stazioni di misura, concentrazioni inferiori ai limiti normativi.