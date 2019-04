Aiut Alpin Dolomites 547 interventi

(ANSA) - BOLZANO, 8 APR - Il team di soccorso Aiut Alpin Dolomites ha concluso la stagione invernale, iniziata il 6 dicembre 2018, con 547 interventi con l'elicottero H135 T3 di cui 62 con l'ausilio dei visori notturni (NVG). La maggior parte degli interventi invernali sono stati eseguiti per soccorrere feriti sulle piste da sci. L'Aiut Alpin è anche intervenuto in soccorso di sci-alpinisti, incidenti in varie attività di tempo libero, lavoro, incidenti stradali ed emergenze sanitarie. Sei gli allertamenti che riguardavano persone travolte da valanghe.

Dei 547 interventi complessivi 523 sono stati efettuati in Alto Adige, nove in Trentino e 15 in Provincia di Belluno.

Sono stati soccorsi 326 feriti, sei illesi e recuperati 20 morti. 187 gli interventi a favore di persone residenti in Alto Adige. In una nota l'Aiut Alpin ringrazia la Heli-Elisoccorso Alto Adige e le Centrali Provinciali di emergenza 112 per l'ottima collaborazione.

L'Aiut Alpin Dolomites riprenderà l'attività il 08 giugno 2019 per la stagione estiva.