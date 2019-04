Inaugurato Villaggio dei piccoli frutti

(ANSA) - TRENTO, 07 APR - Non poteva esserci modo migliore per festeggiare 40 anni di storia per la Cooperativa Sant'Orsola che oggi ha inaugurato il modernissimo centro a Cirè di Pergine dando così vita al "Villaggio dei piccoli frutti". Progetto ambizioso al quale la Provincia guarda con attenzione che nel tempo si è sempre tradotta in collaborazione e sostegno. Non a caso stamani al taglio del nastro hanno voluto essere presenti ben tre rappresentanti del governo provinciale, a partire dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti accompagnato dal vicepresidente e assessore alla cooperazione e ambiente Mario Tonina e dall'assessore all'agricoltura e foreste Giulia Zanotelli.

"La cooperazione in Trentino - ha detto Fugati - è ciò che rende possibili progetti come questo, dove tradizione ed innovazione sono le due facce della stessa medaglia. Per restare competitivi quindi occorre saper guardare alla modernità".