Fugatti, sostenere i territori di montagna

(ANSA) - TRENTO, 5 APR - "In questo Comune ci sono molte problematiche che troviamo in altre valli del Trentino, tanti aspetti del vivere in montagna sui quali siamo impegnati, come il contrasto allo spopolamento e la necessità di garantire servizi adeguati sul territorio".

Cosi il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso dell'incontro con il sindaco di Vallarsa, comune dove la Giunta provinciale si è riunita oggi. Fra i molti temi posti alla Giunta provinciale, quello della semplificazione amministrativa, della viabilità e dei trasporti pubblici, dei giovani, dell'ambiente e della presenza del lupo. Non è mancato un accenno alla questione dell'ipotesi di realizzazione della Valdastico, sulla quale il presidente Fugatti ha evidenziato di aver convocato un incontro con i sindaci delle Valli del Leno per la prossima settimana. "Noi non sottovalutiamo la questione ambientale e l'approfondiremo attentamente. Presenteremo le ipotesi sul tappeto e cercheremo di trovare la soluzione migliore".