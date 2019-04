Caramaschi, sono pronto al bis

(ANSA) - BOLZANO, 5 APR - "Sono pronto al bis", lo ha detto il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi al Corriere dell'Alto Adige. Il primo cittadino dice che sarebbe pronto a ricandidarsi alla carica di sindaco del capoluogo nel 2020 se dipendesse solo da lui. "Ma ci sono una serie di condizioni che devo capire e anche valutare. Di certo non mi va di fare il kamikaze per andare a sbattere contro un muro", così Caramschi che lunedì riprenderà la sua attività in Comune dopo un intervento chirurgico.

"Per prima cosa devo vedere cosa succede alle europee, capire se c'è la possibilità di continuare, anche in futuro, con questa amministrazione. Poi voglio verificare che tipo di maggioranza si potrà avere, se c'è la possibilità e le condizioni di poterla allargare. E, cosa non di poco conto, capire se c'è, e in che misura, stima e fiducia nei miei confronti", così Caramachi al Corriere.