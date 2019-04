A centenario trentino tessera per bus gratuiti

(ANSA) - TRENTO, 5 APR - Consegnata dalla Giunta provinciale a Cesare Manfrini, classe 1919, originario di Noriglio, la tessera che permette agli ultrasettantenni di viaggiare gratis sui mezzi di trasporto pubblico. Manfrini è uno dei tre centenari che in Trentino hanno fatto richiesta per ottenere la tessera.

In tutto sono 18.500 in Trentino gli ultrasettantenni che hanno richiesto la tessera, su un totale di circa 80.000. Di questi 30.000 vivono nei centri urbani e 50.000 nelle valli.