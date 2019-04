Torna in Trentino 'Con le mani in pasta'

(ANSA) - TRENTO, 4 APR - Torna sabato 6 aprile in Trentino "Con le mani in pasta", iniziativa della Diocesi per la raccolta di viveri e generi di prima necessità da devolvere a realtà solidali.

Un migliaio di giovani volontari, con le magliette azzurre con stampata l'impronta di tante mani, saranno all'interno dei supermercati o faranno il porta a porta per raccogliere, in particolare, pasta e scatolame, o comunque cibo non facilmente deperibile e materiali di prima necessità, destinati poi a persone o famiglie seguite da Caritas, Banco alimentare e da altre associazioni che localmente si prendono a cuore situazioni di particolare indigenza. Più di 30 le località coinvolte.