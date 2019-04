Neve in Trentino Alto Adige sopra i mille metri

(ANSA) - TRENTO, 4 APR - Neve in quota sopra i mille metri (dai 10 ai 20 cm) e pioggia, anche abbondante (in media 70 millimetri) a quote più basse e nel fondovalle: questo il quadro della situazione meteo oggi in Trentino Alto Adige. Al momento non si segnalano situazioni critiche.

Il Servizio strade della Provincia di Trento raccomanda comunque di viaggiare con prudenza e con l'attrezzatura invernale, gomme da neve o catene a bordo. In val Rendena la polizia ha locale di Pinzolo e Madonna di Campiglio ha attivato un posto di controllo. Segnalata questa mattina la chiusura, in entrambe le direzioni, della statale del Tonale e della Mendola da Fucine al passo del Tonale a causa di camion bloccati dalla nevicata. Dalle prime ora del giorno stanno operando in Trentino gli uomini e i mezzi del Servizio Gestione strade della Provincia, oltre che dei Comuni interessati, per dare indicazioni agli automobilisti e per aiutarli in caso di bisogno.

Le previsioni di Meteotrentino indicano precipitazioni fino alla notte.