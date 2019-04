Giochi 2026: Malagò, visita Cio sta andando molto bene

(ANSA) - MILANO, 4 APR - "Le cose stanno andando molto bene.

Parlo con loro, sento le impressioni, l'atmosfera è molto buona". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò sul tour della commissione di valutazione del Cio per i Giochi invernali 2026, che ha iniziato la tre giorni a Milano visitando Palasharp e San Siro. "Sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose. E' una commissione molto puntuale e precisa, molto esigente come è giusto che sia. Stiamo facendo un buonissimo lavoro di squadra -ha detto Malagò. Non c'è dubbio che Stoccolma ha un preesistente di impianti indoor per motivi climatici, ma con Pala Italia e Palasharp finalmente Milano sarà equiparata, se non addirittura nelle posizioni migliori nel ranking a livello europeo". Malagò ha poi spiegato che la distanza con Bormio, sede dello sci uomini, "non è un gran problema, anche perché Giorgetti ha annunciato che c'è un progetto, una garanzia che ben prima del 2026 ci sarà una nuova strada che Milano-Sondrio consentendo ai milanesi spostamenti più veloci".