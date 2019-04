Automobilista rapinato a Adunata alpini Trento, 4 arresti

(ANSA) - TRENTO, 4 APR - Devono rispondere di rapina e riciclaggio quattro persone, tre uomini e una donna, ritenute coinvolte in una rapina compiuta a Trento nord ai danni di un automobilista giunto in città nei giorni dell'Adunata nazionale degli alpini del maggio scorso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nella giornata conclusiva dell'Adunata, un rumeno proveniente dall'Austria si è fermato con la sua auto, con targa del Regno Unito, all'uscita del casello di Trento nord per problemi ai freni. Qui è stato affrontato da due persone travisate che, armate, si sono impossessate dei bagagli, di 2.000 euro e della autovettura, una Bmw 535. Grazie alle analisi delle celle telefoniche e dalle intercettazioni, la polizia ha individuato i tre presunti componenti della banda, tutti albanesi, e il luogo dove era stata nascosta l'auto, destinata ad essere smontata e rivenduta, in un capannone di una ditta di autodemolizioni nei pressi di Milano. Qui gli investigatori hanno trovato diversi componenti dell'auto rapinata.