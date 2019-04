Vipiteno, fermati 3 corrieri della droga

(ANSA) - BOLZANO, 3 APR - La Guardia di finanza di Bressanone ha arrestato tre corrieri della droga e ha sequestrato oltre 2,5 kg di cocaina ed eroina. Durante i controlli alla barriera autostradale di Vipiteno i finanzieri hanno fermato una macchina con tre cittadini nigeriani a bordo.

Fin da subito il loro atteggiamento eccessivamente nervoso ha insospettito i militari che stavano effettuando il controllo.

Visto che una prima perquisizione non aveva dato esito, i finanzieri hanno accompagnato i tre nigeriani all'ospedale.

Dagli esami clinici è emerso che due dei tre nigeriani avevano ingerito complessivamente 214 ovuli contenenti un quantitativo di oltre 2,5 chilogrammi di cocaina ed eroina. Sono stati arrestati per traffico di sostanze stupefacenti.

E' stato arrestato anche l'autista dell'automezzo coinvolto.

Sono stati sequestrati anche l'autovettura, 7 telefoni cellulari e 1.000 euro in contanti. La sostanza stupefacente sequestrata, immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 350.000 euro.