Pesca: Lombardia-Veneto-Trentino, regole comuni sul Garda

(ANSA) - TRENTO, 3 APR - Gli assessori con delega alla pesca di Regione Lombardia, Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento hanno firmato questo pomeriggio a Desenzano del Garda (Brescia) un primo protocollo d'intesa per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico del lago di Garda.

Gli obiettivi saranno di carattere ambientale "per garantire un corretto stato di conservazione degli habitat e delle specie", sociale "per garantire regolamenti coordinati e attività unitarie di controllo e repressione del bracconaggio, ed economico "per garantire il razionale utilizzo delle risorse pubbliche". Decisa poi la costituzione di un tavolo di coordinamento per elaborare e aggiornare il Programma delle azioni sulla semplificazione delle normative regionali in materia di pesca, la regolamentazione dell'accesso della pesca professionale su tutto il lago di Garda, le operazioni di vigilanza e controllo, la promozione delle attività di turismo e il contenimento delle specie alloctone invasive.