Morto investito da trattore, il papà saluta Eric sui social

(ANSA) - TRENTO, 3 APR - Si terranno oggi alle 15 nella chiesa di Montesover i funerali di Eric, il bambino di 18 mesi morto in seguito alle gravi ferite riportate dopo che sabato 30 aprile a Serso, nel perginese, un trattore guidato da un 80enne lo ha travolto mentre era sul passeggino spinto dalla zia. Il conducente del trattore è ora indagato per omicidio stradale.

Il papà di Eric, Mattia Dallavalle, ha affidato ai social network il suo pensiero rivolto al figlioletto: "Ciao amore, adesso è tutto strano, vuoto. Normalmente saresti sveglio già da due ore e la casa sarebbe già un disastro. Ora invece è tutto tranquillo. Tienimi per mano e non farmi perdere la strada. Tu eri una bomba di energia, avevi una carica impressionante. Ora la casa è vuota e silenziosa, e forse è proprio questa la parte difficile: gli spazi che tu riempivi ora sono vuoti. Aiutaci a riempirli con il tuo ricordo. Ciao Eric, grazie di tutto.

Tranquillo, che ce la mettiamo tutta e controlliamo noi la tua sorellona che amavi tanto".