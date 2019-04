Maltempo: in arrivo indennizzi per blackout fine ottobre

(ANSA) - TRENTO, 3 APR - Set Distribuzione, la società del Gruppo Dolomiti Energia che gestisce le reti di media e bassa tensione in oltre 160 comuni del Trentino, comunica che saranno circa 64.000 le utenze che riceveranno indennizzi automatici per le interruzioni di fornitura subite in occasione del maltempo dello scorso autunno. L'importo totale degli indennizzi che verranno erogati supera i 7,5 milioni di euro.

I cittadini interessati - informa una nota - riceveranno gli indennizzi in modo automatico e direttamente in bolletta, tramite il proprio fornitore e senza la necessità di presentare una richiesta specifica. Gli importi sono stati calcolati sulla base di parametri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), quali la durata dell'interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura. La copertura degli indennizzi avverrà anche con l'utilizzo di risorse provenienti da Ccse e Terna. L'erogazione avrà inizio nel mese di aprile.