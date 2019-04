Tennis, Sinner perde dopo 16 vittorie

(ANSA) - BOLZANO, 2 APR - Martedi pomeriggio Jannik Sinner è stato eliminato al primo turno del torneo ATP Challenger di Alicante in Spagna (46.600 euro di montepremi). Il 17enne di Sesto Pusteria si è dovuto arrendere allo spagnolo Carlos Alcarez Garfia, classe 2003, dopo un'ora e 51 minuti di gioco per 6:2, 3:6, 6:3.

Per Sinner è la prima sconfitta dopo 16 vittorie di fila nel circuito professionistico. L'ultima risale a 49 giorni fa, al 15 febbraio, quando si è fermato nella semifinale del 15.000 dollari Itf di Aktobe in Kazakistan. Poi si è aggiudicato tre tornei, il Challenger ATP a Bergamo ed i 25.000 dollari ITF di Trento e Santa Margherita di Pula. Nel ranking ATP Sinner è salito al 319° posto, diventando il miglior Under 18 in classifica al mondo.