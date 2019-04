Leitner supera 1 miliardo di fatturato

(ANSA) - BOLZANO, 2 APR - Per la prima volta nei suoi oltre 130 anni di attività il fatturato del gruppo Leitner ha superato la quota del miliardo di euro. Dagli 873 milioni con cui si era chiuso l'esercizio 2017, si è approdati ora a quota 1 miliardo e 21 milioni di euro, con un incremento del 16% per il gruppo industriale protagonista a livello mondiale nel settore degli impianti a fune (Leitner ropeways e Poma), dei battipista e veicoli cingolati (Prinoth), dell'innevamento programmato (Demaclenko) e dell'energia eolica (Leitwind). "Non è solamente cresciuto il nostro fatturato, ma anche gli investimenti effettuati sul fronte della ricerca e sviluppo (24,4 milioni di euro) e su quello dei beni strumentali (24,8 milioni) così come il numero dei nostri collaboratori (3.500) hanno subito importanti incrementi", ha dichiarato Anton Seeber che dall'estate 2016 è alla guida del gruppo.