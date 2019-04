Flash mob di Anffas: 300 in Piazza Fiera

(ANSA) - TRENTO, 2 APR - Oltre 300 persone hanno preso parte questa mattina al flash mob di sensibilizzazione sulle disabilità e sull'autismo in piazza Fiera a Trento. L'evento è stato organizzato dall'Anffas del Trentino in collaborazione con alcune classi dell'Istituto pavoniano artigianelli per le arti grafiche della città, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo e per i dieci anni del laboratorio artistico per disabili "Articà".

Il flash mob ha visto i partecipanti creare una complessa coreografia all'interno della piazza, caratterizzata da cerchi concentrici che si intrecciavano tra loro. Hanno partecipato una sessantina di persone dell'Anffas, tra utenti e animatori, e circa 250 studenti, incaricati anche di realizzare la grafica di bandierine e volantini utilizzati nel corso dell'iniziativa.