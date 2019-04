Presentato annuario sport Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 1 APR - L'edizione 2018 dell'annuario dello sport altoatesino è stata presentata questa mattina a Palazzo Widmann, a Bolzano, dal presidente e assessore allo sport, Arno Kompatscher.

"Noi altoatesini non solo siamo degli appassionati di sport, ma abbiamo la fortuna di poter assistere ogni anno a numerosi successi da parte dei nostri atleti. Ciò non solo ci riempie di orgoglio, ma ci porta a ringraziarli per tutte le soddisfazioni che regalano", ha detto il governatore. Oltre che agli atleti, ben 281 quelli presenti nelle 180 pagine dell'annuario 2018, Kompatscher ha voluto esprimere il proprio ringraziamento "alle associazioni e alle società sportive, nonché ai genitori e alle scuole che rendono possibile tutto ciò". Il 2018, dal punto di vista sportivo, è stato soprattutto l'anno delle Olimpiadi di Pyeongchang. I successi maggiori sono arrivati da Dominik Windisch, uomo-copertina dell'annuario 2018, uno dei due ospiti d'onore della presentazione del volume, assieme a Manuela Mölgg.