Morto bimbo travolto da trattore in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 1 APR - Non ce l'ha fatta il piccolo Eric, di 18 mesi, che era ricoverato in rianimazione da sabato 30 marzo all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo il tragico incidente a Serso, frazione di Pergine. I medici hanno fatto tutto quanto possibile per salvarle la vita al bambino, travolto da un trattore sulla strada di Viarago, ma i tentativi sono risultati vani. I genitori del bambino hanno dato il benestare alla donazione degli organi. (ANSA).