A Trento la 13/a Festa di primavera

(ANSA) - BOLZANO, 1 APR - Tredicesima edizione della "Festa di primavera" degli allevatori trentini sabato 6 e domenica 7 aprile. Il programma dell'evento è stato presentato oggi dal presidente della Federazione allevatori, Mauro Fezzi, e dal direttore, Massimo Gentili. Come sempre ci sarà l'esposizione di bovini, cavalli, pecore, capre, maiali, galline e conigli, accanto alla fattoria didattica a cura dall'azienda Aneghe Taneghe ed al laboratorio di lavorazione delle carni e caseificazione del latte a cura degli studenti della scuola di San Michele all'Adige.

Tra le attività proposte anche i giri in carrozza per bambini e adulti con cavalli Haflinger e Norico, lo spettacolo equestre con dimostrazione di abilità di cavallo e di cavaliere, il concerto del coro delle Piccole Colonne nel pomeriggio di domenica all'interno della sala assemblee. Ci sarà anche la possibilità di degustazione con assaggi riservati ai clienti del punto vendita e sconto del 10% su tutti i prodotti.