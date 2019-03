Incendio al Twenty, un intossicato

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAR - Un piccolo incendio si è sviluppato in tarda mattinata al centro commerciale Twenty. Le fiamme fuoriuscite da un ripostiglio al quarto piano sono state prontamente spente dai vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano. Una persona ha riportato una intossicazione per aver inalato i fumi che si erano creati. Il ferito, sembra si tratti di una guardia, è stato portato all'ospedale da un'ambulanza della Croce bianca. Il centro commerciale è stato evacuato per la durata dell'operazione.

I vigili del fuoco sono ancora sul posto per arieggiare i locali.