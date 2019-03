Gardenissima, trionfano Brignone e Casse

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAR - 680 atleti e appassionati sportivi si sono presentati anche quest'anno al cancelletto di partenza della 23a edizione della Südtirol Gardenissima, in rappresentanza di quindici Nazioni, per sfidarsi e divertirsi sulla lunga pista del Seceda.

Lo slalom gigante più lungo del mondo (1.033 metri di dislivello per 117 porte) che, come da tradizione, pone fine alla stagione sciistica si è concluso con la vittoria di Federica Brignone (3.39.52), che ha lasciato al secondo posto Katrin Hirti-Stanggassinger (3.40.33) e al terzo a Martina Willibald (3.43.83).

In campo maschile vittoria per Mattia Casse (3.30.52), che ha preceduto di pochissimo Romed Baumann (3.30.61) e Simon Maurberger (3.31.52). La pista perfetta e un pò ghiacciata ha consentito a Mattia Casse non solo di vincere ma anche di batter il record del tempo impiegato per questa gara (in 23 anni).

Fra le "Ski legends", ovvero fra i campioni del passato, vittoria per Luca Senoner e Isolde Kostner.