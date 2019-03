Titolare bar aggredita da rapinatore a Trento

(ANSA) - TRENTO, 29 MAR - Le forze dell'ordine sono impegnate nelle indagini per risalire all'autore di una tentata rapina avvenuta questo pomeriggio in un bar di via Vittorio Veneto a Trento.

Un uomo, armato di pistola, ha intimato alla titolare di aprire la cassa del locale e, di fronte alla reazione della donna, l'ha colpita, secondo le prime testimonianze, con il calcio dell'arma ed è scappato. Dopo i primi soccorsi del '118', la donna, di 58 anni, è stata trasportata al pronto soccorso per una ferita al volto.