Università Trento, a test primaverili 4.253 iscritti

(ANSA) - TRENTO, 28 MAR - Sono 4.253 le iscrizioni ai test di primavera dell'Università di Trento che si terranno domani e venerdì 5 aprile a Trento e nelle sedi decentrate di Mantova, Roma, Bari, Palermo e Bruxelles.

Le prove di domani, con sono relative ai corsi di laurea dei dipartimenti di Sociologia e ricerca sociale (Servizio sociale; Sociologia; Studi internazionali), Psicologia e scienze cognitive (Interfacce e tecnologie della comunicazione; Scienze e tecniche di psicologia cognitiva), Giurisprudenza (corso di laurea in inglese in Comparative, European and International Legal Studies; corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza). Tutte le prove si svolgeranno domani pomeriggio a palazzo Prodi (in via Tommaso Gar), ad eccezione per quelle di ammissione a Scienze e tecniche di psicologia cognitiva che saranno al palazzo di Economia in via Inama.

Per il 5 aprile sono 1.801 le iscrizioni registrate. Il totale delle iscrizioni (4.253) registra un lieve aumento rispetto all'anno scorso (4.191).