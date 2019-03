Sportello europeo consumatori,a Trento 866 richieste in 2018

(ANSA) - TRENTO, 28 MAR - Nel corso del 2018 lo Sportello europeo dei consumatori (Sec) ha accolto 866 richieste di assistenza da parte dei consumatori trentini. Tra questi, 182 relativi al commercio elettronico, 142 a viaggi e vacanze e 214 in materia di trasporti. Il numero si conferma in linea con il 2017.

Le richieste di informazioni sono state 626 e 240 i casi gestiti dallo sportello. Il valore della cifra recuperata è stata di 144.778 euro, pari all'84% delle richieste.

Lo Sportello - informa un nota - ha inoltre svolto attività di informazione ai consumatori attraverso interviste radio e tv, ha elaborato comunicati stampa, svolto in collaborazione con il Crtcu interventi di educazione al consumo nelle scuole, ha organizzato tre conferenze e si è avvalso dell'appoggio dello Sportello mobile per la raccolta dei reclami sul territorio.