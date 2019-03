Noi Techpark, freno a fuga cervelli

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAR - Il Noi Techpark di Bolzano, il parco tecnologico ai piedi delle Dolomiti, ha tutti i numeri per diventare un freno alla fuga dei cervelli: con 70 imprese innovative, quattro istituti di ricerca (Eurac Research, Centro di Sperimentazione Laimburg, Fraunhofer Italia, Agenzia CasaClima) e quattro facoltà dell'Università di Bolzano.

Si tratta di Economia, Scienze e Tec-nologie, Scienze e tecnologie informatiche, Design e Arti mentre la nuova facoltà di Ingegneria arriverà nel 2022. Il parco tecnologico ospita anche 30 laboratori, 500 lavoratori altamente qualificati che parlano 15 lingue e provengono da 70 Paesi diversi facendo diventare Noi Techpark un punto di riferimento per l'ecosistema innovativo europeo. Noi Techpark è di fatto una struttura a impatto zero sull'ambiente. E anche la facciata del modulo di espansione D1 raggiunge il livello prestazionale Klimahaus Gold e l'edificio intero il livello A, con consumo d'energia inferiore a 30kWh/m2/anno.