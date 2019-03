Biathlon: Wierer, Paesi nordici invidiosi nostri successi

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - ''I Paesi nordici sono un po' invidiosi dei nostri risultati, sicuramente hanno molti più atleti, più numeri, mentre noi siamo in pochissimi. Questo vuole dire che il nostro modo di lavorare è ottimo e che tutti gli anni di sacrificio sono serviti a qualcosa. Questo è bellissimo segnale''. Lo afferma la nuova campionessa del mondo di Biathlon, Dorothea Wierer, a margine del Media Day della Fisi.

''Sono fiera di far conoscere questo sport all'Italia, ci sono sempre più tifosi e questo mi fa molto piacere. Spero che saranno sempre di più, abbiamo tutte le potenzialità di migliorare e dire la nostra nei prossimi anni. Il prossimo anno avremo il Mondiale in casa, ad Anterselva: sicuramente sarà una stagione molto intensa, daremo il massimo cercando di essere in forma proprio per i Mondiali''.